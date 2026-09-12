Лукашенко призвал США вернуть "должок" в 44 млн долларов

Фото: depositphotos/palinchak

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал правительство США вернуть средства, замороженные на счетах в американском банке за экспорт калийных удобрений. Слова Лукашенко приводит агентство БелТА.

Белорусский лидер отметил, что, несмотря на текущие поставки удобрений в США, существуют сложности с оперативной отгрузкой больших партий. Сейчас республика готова отправить крупную партию – судно уже загружается.

"Мы же законтрактовали их на этот год (для поставки в другие страны. – Прим. ред.). На следующий год рассмотрим. Сейчас появилась возможность судно загрузить (завтра точно закончим загрузку) – забирайте. Но должок верните. 43–44 миллиона наших в Ситибанке застряли – компания, которая с нами сотрудничала, заплатила деньги. У богатой Америки застряли. Вы нам, пожалуйста, верните эти деньги", – добавил Лукашенко.

Глава государства назвал данную ситуацию позором для американских властей. Только после возврата средств Минск будет готов договариваться с Вашингтоном "о более серьезных вещах", подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что за время пребывания у власти никогда не присваивал чужого и не намерен заниматься этим в дальнейшем.

Президент Белоруссии также опроверг слухи о личных коммерческих интересах членов его семьи. По словам Лукашенко, все его родственники занимаются "конкретными делами", учитывая в первую очередь интересы государства.