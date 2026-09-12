Полиция Тувы усилила меры безопасности из-за сообщений о медведях вблизи домов

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Полиция Тувы усилила меры безопасности в связи с участившимися сообщениями о появлении медведей вблизи жилого сектора. Об этом сообщили в МВД по Республике Тыва.

Ситуацию взял под контроль министр внутренних дел по Республике Тыва генерал-майор полиции Юрий Завьялов. По его указанию организовано постоянное патрулирование территорий, где возможно появление хищников.

Также налажено взаимодействие с региональным Госкомитетом по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов для оперативного реагирования на сообщения о медведях.

Гражданам при обнаружении медведя рекомендуют не приближаться к нему и не пытаться прогнать самостоятельно. Необходимо звонить по телефону 112 или в дежурную часть по номерам 8 (394-22) 9-39-11, 9-39-12.

Ранее сообщалось, что охотникам в Красноярском крае установили выплату за добычу медведя – им будут платить 36,5 тысячи рублей. Решение связано с участившимися случаями выхода бурых медведей к людям.