РЕН ТВ: житель Бурятии подстрелил сына, спасая его от медведя

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В Бурятии мужчина подстрелил своего 28-летнего сына, пытаясь защитить его от нападения медведя. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Утверждается, что инцидент произошел возле села Инзагатуй. Молодой человек загонял скот из леса, когда на него внезапно напал зверь.

Как рассказал собеседник телеканала, парень попытался убежать и позвал на помощь. Отец открыл огонь по медведю, однако одна из пуль попала в сына. Пострадавшего госпитализировали, а хищник успел скрыться.

Ранее медведь появился на улицах Ангарска, а затем зашел на территорию детского сада. На место ЧП направили сотрудников патрульно-постовой службы полиции и представителей организации лесного хозяйства. Последние застрелили зверя. Пострадавших нет.