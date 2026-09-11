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11 сентября, 21:13

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Кардиолог Беленков: норма артериального давления составляет 120 на 80

Кардиолог развеял миф об индивидуальной норме артериального давления

Фото: depositphotos/belchonock

Индивидуальной нормы артериального давления не существует. Об этом врач-кардиолог, академик РАН и профессор Юрий Беленков заявил в интервью aif.ru.

По словам специалиста, для всех без исключения нормальным является показатель 120 на 80 миллиметров ртутного столба. При этом у женщин-гипотоников молодого и среднего возраста допустимы немного пониженные цифры, а у пациентов с диабетом второго типа и заболеваниями почек приемлемыми считаются показатели до 135 на 85.

Кардиолог предупредил, что препараты для контроля давления нельзя отменять самостоятельно, даже если возникают побочные эффекты. Однако терпеть плохое самочувствие на фоне лечения тоже не стоит. В таком случае Беленков посоветовал повторно обратиться к врачу, чтобы тот выяснил причины и назначил новую терапию.

Аналогичное правило, по словам академика, действует и для статинов, которые назначаются при высоком уровне холестерина. Нельзя бросать лечение, как только становится лучше.

Ранее врач-терапевт Татьяна Залетова рассказала, что лук, овсянка и оливковое масло помогают сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы. В целом для здоровья сердца важно соблюдение диеты.

Например, научно доказана эффективность средиземноморской и DASH (специального питания, помогающего для профилактики и снижения артериального давления), подчеркнула специалист.

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