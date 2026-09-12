Более 40 человек пострадали при сходе поезда с рельсов во Франции

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Поезд со 180 пассажирами сошел с рельсов в районе коммуны Клеон на севере Франции. Предварительно, ранения получили 44 человека, сообщает BFMTV со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что одна из пострадавших – 18-летняя девушка – была эвакуирована в университетскую больницу Руана в критическом состоянии.

Ранее пассажирский поезд сошел с рельсов в английском графстве Восточный Сассекс, недалеко от города Льюис. В результате случившегося пострадали 20 человек, двое из них получили тяжелые травмы.

Раненым оказали медпомощь на месте происшествия, часть из них доставили в местные больницы. Кроме того, внутри состава были заблокированы около 40 пассажиров. Однако позже все они были благополучно эвакуированы.