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Владимир Путин заявил, что ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией. Об этом он сказал журналистам в ходе рабочего визита в Индию для участия в саммите БРИКС.

"Сейчас они говорят о том, что думают, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией", – подчеркнул Путин.

Глава государства также отметил, что у России нет оснований для конфликта с Европой.

"Мы не угрожаем и не собираемся угрожать европейским странам. С какой стати? Никто даже не задумывается о том, что у нас нет оснований для какого-то конфликта с Европой", – пояснил он.

По словам Путина, европейские элиты сегодня пугают свое население мнимой российской угрозой. Он также напомнил, что Запад сразу после государственного переворота в Киеве поставил цель втянуть Украину в НАТО, что и стало первопричиной текущего конфликта.

Президент заявил, что Запад пытается дожать Россию разными способами.

"Это попытка дожать Российскую Федерацию сначала с помощью террористов на Кавказе – сепаратистов, потом с помощью других инструментов, сейчас вот с помощью неонацистского режима на Украине, но это не прекращается", – отметил глава государства.

Кроме того, Путин выразил мнение, что граждане европейских стран осознают последствия курса нынешних властей ЕС. На этом осознании основаны, в частности, результаты выборов в Германии и тенденции политических процессов в Европе в целом.

Ранее госсекретарь Штатов Марко Рубио заявил, что после недавних контактов американских представителей в Москве и Киеве в ближайшие недели может появиться возможность разработать дорожную карту для возобновления трехсторонних переговоров по Украине.

Однако представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что условия России для остановки конфликта на Украине остаются прежними и хорошо известны. Он подчеркнул, что киевский режим находится в очень сложной ситуации.