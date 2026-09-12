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Политика

Путин допустил, что Янукович мог совершить много ошибок

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Экс-президент Украины Виктор Янукович мог допустить множество ошибок на своем посту, однако госпереворот 2014 года был спровоцирован западными странами. Об этом заявил Владимир Путин во время рабочего визита в Индию.

По словам президента, Запад с помощью госпереворота "отстранил Януковича от власти".

"Я сейчас не даю оценок деятельности президента Януковича. Наверное, было много ошибок. И, наверное, были основания для недовольства населения. Но он был против вступления Украины в НАТО", – указал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что условия России для остановки конфликта на Украине остаются прежними и хорошо известны. Представитель Кремля также отметил, что киевский режим находится в очень сложной ситуации.

Вместе с тем Песков сообщил об отсутствии предметных обсуждений о возможности заключения энергетического перемирия с Украиной. По его словам, Украина предлагает не всеобъемлющее урегулирование конфликта, а временное прекращение боевых действий в энергетической сфере, которая для нее является наиболее уязвимой.

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