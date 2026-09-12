КНДР выпустила ракету в сторону Японского моря

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КНДР осуществила запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Генштаб ВС Южной Кореи.

В свою очередь, Тихоокеанское командование Пентагона заявило, что США располагают информацией о запуске ракеты КНДР. По их данным, снаряд не угрожает ни американцам, ни их союзникам.

Предыдущий запуск ракет КНДР в сторону Японского моря произошел в августе. По информации СМИ, запуск был произведен из окрестностей Пхеньяна. Всего было отправлено около 10 баллистических ракет малой дальности.

Позже в береговой охране Японии сообщили, что ракеты упали, однако место падения не определено.