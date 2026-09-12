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Происшествия

Пожарные потушили крупное возгорание в жилом доме в Южно-Сахалинске

Фото: МАХ/"МЧС Сахалинской области"

Огнеборцы ликвидировали крупное возгорание, которое произошло в многоквартирном жилом доме в Южно-Сахалинске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Пожар вспыхнул в пятиэтажном доме на Тихоокеанской улице. Спасателям удалось своевременно эвакуировать 150 жильцов. Площадь возгорания составляла 1 441 квадратный метр. Из-за пожара произошло частичное обрушение кровли.

К тушению огня привлекались 33 сотрудника и 11 единиц техники МЧС. Спустя некоторое время им удалось локализовать пожар, а еще позже – полностью потушить возгорание. В настоящий момент проводится разборка и пролива конструкций. Специалисты устанавливают причину пожара.

Ранее производственный цех загорелся в Тверской области. Площадь возгорания составляла 2,4 тысячи квадратных метров. При прибытии первых пожарных расчетов наблюдалось открытое горение производственного цеха.

Между тем в Брянской области женщина получила ожоги при попытке разжечь мангал. Инцидент произошел прямо у дома. При использовании средства для розжига огонь вспыхнул и перекинулся на женщину, в результате загорелась ее одежда.

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