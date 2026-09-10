Ландшафтный пожар уничтожил часть заповедника "Оренбургский"

Фото: 56.mchs.gov.ru

Ландшафтный пожар уничтожил 4 500 гектаров участка "Буртинская степь" заповедника "Оренбургский". Об этом сообщили в объединенной дирекции государственных природных заповедников Оренбуржья.

Пожар начался 5 сентября, на данный момент он локализован. Огонь полностью уничтожил экологическую тропу "Где живет бобр" вместе с инфраструктурой, стендами и смотровыми площадками.

В дирекции отметили, что это один из самых крупных пожаров за последнее время, а восстановление природы потребует долгого времени. На ликвидацию всех пожаров в области направили более 260 спасателей, 60 единиц техники и авиацию. В региональном МЧС сообщили, что тушению ландшафтных пожаров мешает сильный ветер.

Ранее природный пожар возник на плавнях в районе Чембурки в Анапе, там загорелся камыш. Затем огонь приблизился к жилой застройке на улице Набережной в станице Анапской и улице Озерной в хуторе Чембурке. После этого огнеборцам удалось локализовать возгорание.

