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10 сентября, 11:26

Общество

Грибников предупредили об опасных грибах-обманках в лесах Подмосковья

Фото: depositphotos/mihtiander

Неопытные грибники могут принять за съедобные виды бледную поганку, ложные опята, говорушку оранжевую и желчный гриб, в связи с чем следует быть особенно внимательными. Об этом сообщил Агентству "Москва" член президиума Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.

Самой опасной он назвал бледную поганку. Ее могут принять за шампиньон, зеленоватую или белую сыроежку и даже молодой белый гриб, если ориентироваться только на внешний вид шляпки. Смертельно ядовитым также является мухомор вонючий, который иногда путают с белыми поплавками и молодыми шампиньонами.

Говорушка оранжевая, или ложная лисичка, представляет меньшую опасность, но может вызвать расстройство пищеварения. Желчный гриб, который принимают за белый гриб или подберезовик, смертельно не опасен, однако его горечь способна испортить весь сбор.

При сборе грибов Усманов порекомендовал оценивать не отдельный признак, а совокупность характеристик. В частности, стоит проверить основание ножки и наличие вольвы – свободного мешочка, из которого гриб как будто растет, посмотреть на спороносный слой под шляпкой, обратить внимание на цвет пластинок и его изменения с возрастом, запах и место произрастания.

"Для сравнения возьмем эту пару – белый гриб и поганка. Спороносный слой (низ шляпки) у белого гриба – трубчатый (губка). Он плотный, белый или желтоватый у молодых, позже – оливково-зеленый. У бледной поганки – пластинчатый. Пластинки частые, всегда чисто-белые, не меняют цвет до старости. Это самый надежный признак: если под шляпкой "губка" – это точно не поганка", – уточнил Усманов.

Различается и основание ножки. У белого гриба она толстая, клубневидная или бочонковидная, но без мешочка. У бледной поганки ножка уходит в вольву, которая может скрываться под лесной подстилкой. Поэтому гриб с подозрительным основанием специалист советует извлекать целиком, а не срезать. Еще одно отличие – пленчатое кольцо на ножке: у бледной поганки оно есть, у белого гриба нет.

При сборе опят также не стоит ориентироваться только на наличие "юбочки". У съедобного осеннего опенка шляпка обычно покрыта мелкими темными чешуйками, особенно заметными в центре, а ее цвет чаще медово-коричневый. У ложных опят поверхность шляпки гладкая, без чешуек, а окраска может быть ярко-кирпичной, ржавой или серно-желтой.

Помочь в определении может и запах. У съедобного опенка он выраженный и приятный, грибной, тогда как ложные виды могут иметь резкий, землистый, горьковатый или "аптечный" запах. При появлении горечи во рту после того, как гриб попробовали, Усманов советует сразу выплюнуть его и прополоскать рот.

Ранее кандидат технических наук, инженер-технолог, эксперт по питанию Нелли Львович предупредила, что грибы являются наиболее опасными продуктами для домашнего консервирования. Это объясняется тем, что в земле, где они растут, могут содержаться споры бактерии Clostridium botulinum, вызывающие ботулизм.

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