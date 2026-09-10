Пассажиры пригородных электричек смогут бесплатно провезти велосипеды 11–14 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пассажиры пригородных поездов Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) смогут бесплатно провозить велосипеды с 21:00 11 сентября до 06:00 14 сентября. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Такое решение связано с проведением московского Осеннего велофестиваля и Детского велофестиваля, который состоится 13 сентября. Для прохода через турникет пассажиру с велосипедом нужно будет оформить на станции отправления нулевую квитанцию для провоза велосипеда.

В остальные дни пассажиры также могут бесплатно провозить велосипед с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00. Вне бесплатных часов на провоз велосипеда нужно оформить проездной документ на сумму 60 рублей за расстояние до 100 километров, больше этого промежутка – 120 рублей в билетной кассе или билетопечатающем автомате на станции отправления.

На участке Москва – Зеленоград-Крюково – Москва провоз велосипеда в любое время будет бесплатным, но для этого нужно оформить велобилет в билетной кассе или билетопечатающем автомате на станции отправления. Кроме того, билет на велосипед можно оформить за 10 дней до планируемой поездки в кассе или автомате на станции отправления.

Ранее заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что чаще всего жители и гости Москвы берут в аренду городской транспорт на ВДНХ. Для проката они выбирают велосипеды и электроскутеры.

С начала этого сезона пользователи совершили уже более 4 миллионов поездок. При этом на ВДНХ было совершено 46 тысяч поездок, около 19 тысяч – в парке "Сокольники", а еще 18 тысяч – в Парке Горького. Число техники в парке "Велобайк" составило 13 тысяч единиц.

