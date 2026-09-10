Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 17:17

Политика

Глава Минторга Индии предложил Алиханову сняться в болливудском фильме

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял в шутку предложил главе Минпромторга России Антону Алиханову попробовать себя в качестве актера в болливудском кино. Об этом он заявил на пленарной сессии международной промышленной выставки "Иннопром. Индия".

Обращаясь к российскому коллеге, Гоял назвал его другом, коллегой и блестящим министром. При этом глава индийского ведомства предположил, что Алиханов мог ошибиться с выбором профессии.

Гоял добавил, что Москве и Нью-Дели стоит развивать сотрудничество в аудиовизуальной сфере. По его словам, тогда Алиханов в скором времени может появиться в главной роли в индийском фильме. Российский министр с улыбкой отреагировал на шутку коллеги.

Между тем с 12 по 13 сентября должен состояться Саммит БРИКС в Нью-Дели. Как ранее заявлял помощник президента Юрий Ушаков, на полях данного мероприятия Владимир Путин планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди.

Читайте также


политика

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика