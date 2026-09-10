Глава Минторга Индии предложил Алиханову сняться в болливудском фильме

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял в шутку предложил главе Минпромторга России Антону Алиханову попробовать себя в качестве актера в болливудском кино. Об этом он заявил на пленарной сессии международной промышленной выставки "Иннопром. Индия".

Обращаясь к российскому коллеге, Гоял назвал его другом, коллегой и блестящим министром. При этом глава индийского ведомства предположил, что Алиханов мог ошибиться с выбором профессии.

Гоял добавил, что Москве и Нью-Дели стоит развивать сотрудничество в аудиовизуальной сфере. По его словам, тогда Алиханов в скором времени может появиться в главной роли в индийском фильме. Российский министр с улыбкой отреагировал на шутку коллеги.

Между тем с 12 по 13 сентября должен состояться Саммит БРИКС в Нью-Дели. Как ранее заявлял помощник президента Юрий Ушаков, на полях данного мероприятия Владимир Путин планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди.