Захарова прокомментировала санкции Канады против глав Росмолодежи и МЧС РФ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова одной фразой прокомментировала решение канадских властей включить в санкционный список руководителя Росмолодежи Григория Гурова и главу МЧС РФ Александра Куренкова.

До этого Канада расширила санкционный список против России, внеся в него восемь россиян, включая Куренкова и Гурова.

"Видимо, дело в осени", – приводит РИА Новости комментарий Захаровой.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль пригрозил, что в новые санкционные списки Евросоюза, предложенные Берлином, войдет "большое число" россиян.

По информации СМИ, ЕС планирует внести порядка 1,6 тысячи физических и юридических лиц в новый пакет антироссийских санкций. Рестрикции планируют ввести в середине октября. Отмечалось, что новый санкционный список станет одним из наиболее масштабных с начала украинского конфликта.