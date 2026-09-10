Острую кишечную инфекцию выявили у отравившихся школьников на Кубани

Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Краснодарскому краю"

У отравившихся учеников школы Каневского района Краснодарского края выявлена острая кишечная инфекция. В связи с этим началось эпидемиологическое расследование, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Специалисты Роспотребнадзора проводят исследования биоматериала от заболевших и контактных лиц, персонала школы, проб из внешней среды, в том числе продуктов питания, на широкий спектр возбудителей инфекционных заболеваний.

"В школе организовано проведение заключительной дезинфекции. Риск распространения инфекции оценивается как низкий. Ситуация находится на контроле управления", – добавили в ведомстве.

Массовое отравление учеников было зафиксировано в школе № 6 Каневского района Краснодарского края 10 сентября. Районная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Пострадавшим, точное количество которых пока не называется, оказывается медицинская помощь.

СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Несколько детей госпитализированы, однако угрозы их жизни и здоровью нет.