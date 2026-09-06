Полиция начала проверку после отравления школьницы вейпом в Пермском крае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Полиция Пермского края начала проверку после госпитализации 15-летней девушки с отравлением вейпом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По информации СМИ, девушка купила электронную сигарету и почувствовала себя плохо во время занятий в школе в поселке Прикамский. После этого ее госпитализировали.

В ведомстве добавили, что на родителей составили протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее прокуратура Дагестана начала проверку после того, как в интернете появились видео с ребенком и вейпом. На записях видно, как взрослый мужчина дважды дает малышу затяжку из вейпа, после чего ребенок начинает кашлять. По предварительным данным, съемка велась в селе Губден.

