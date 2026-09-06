Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября, 18:22

Спорт

Киргизия передала России эстафету Всемирных игр кочевников

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Председатель кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев передал символ эстафеты Всемирных игр кочевников заместителю министра спорта России Алексею Морозову и главе Татарстана Рустаму Минниханову. Церемония прошла на закрытии шестых соревнований, сообщает ТАСС.

Символом эстафеты стала фляга с водой, собранной из всех районов республики.

"Пусть ледниковая вода Кыргызстана достигнет российской земли и путь великого кочевого пути продолжится. Пусть путь Всемирных игр кочевников продолжается из эпохи в эпоху, от народа к народу, из поколения в поколение. Сила в единстве. Пусть единство и дружба народов будут вечными", – сказал Касымалиев.

Следующие Всемирные игры кочевников пройдут в Татарстане.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что российские армрестлеры осенью смогут принять участие в чемпионате мира в Индии с флагом и гимном. Спортсмены получили полный допуск к соревнованиям под эгидой Всемирной федерации армрестлинга (WAF). Их результаты будут учитываться в общекомандном зачете.

Читайте также


спорт

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика