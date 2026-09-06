Киргизия передала России эстафету Всемирных игр кочевников

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Председатель кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев передал символ эстафеты Всемирных игр кочевников заместителю министра спорта России Алексею Морозову и главе Татарстана Рустаму Минниханову. Церемония прошла на закрытии шестых соревнований, сообщает ТАСС.

Символом эстафеты стала фляга с водой, собранной из всех районов республики.

"Пусть ледниковая вода Кыргызстана достигнет российской земли и путь великого кочевого пути продолжится. Пусть путь Всемирных игр кочевников продолжается из эпохи в эпоху, от народа к народу, из поколения в поколение. Сила в единстве. Пусть единство и дружба народов будут вечными", – сказал Касымалиев.

Следующие Всемирные игры кочевников пройдут в Татарстане.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что российские армрестлеры осенью смогут принять участие в чемпионате мира в Индии с флагом и гимном. Спортсмены получили полный допуск к соревнованиям под эгидой Всемирной федерации армрестлинга (WAF). Их результаты будут учитываться в общекомандном зачете.

