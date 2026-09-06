Захарова: Германия закрыла генконсульство РФ в Бонне для удара по подготовке к выборам

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Германия закрыла генконсульство России в Бонне, чтобы нанести удар по работе российских дипломатов по подготовке к предстоящим выборам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

"Что значит закрыть генконсульство, это не только с точки зрения их закрытия дверей, ограничения физического пространства, это в первую очередь удар по дипломатическому составу", – пояснила дипломат.

Захарова подчеркнула, что российские дипломаты продолжат работу, несмотря на ограничения. Она добавила, что выборы в Германии все равно состоятся и что посольство продолжает подготовку к ним.

Отношения между Москвой и Берлином обострились после инцидента в лейпцигском аэропорту: у украинского грузового Ан‑124 обнаружили беспилотник с взрывателем и около 800 граммов взрывчатого вещества, что вызвало временную остановку полетов. Позже полиция нашла там еще один БПЛА с 50 граммами гексогена.

После этого стало известно, что с 11 сентября генконсульство России в Бонне по требованию властей Германии прекратит выдачу готовых паспортов в связи с закрытием дипломатического учреждения.

В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона закроет отделения Института Гете в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, пояснив, что Россия не может оставить решение Берлина без симметричного ответа. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, в свою очередь, говорил о том, что это "еще больше ухудшает" отношения между странами.

