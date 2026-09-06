Уиткофф заявил о необходимости взаимных компромиссов для урегулирования на Украине

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России и Украине нужно пойти на взаимные уступки и сократить разногласия для достижения мирного урегулирования, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ходе пресс-конференции в Киеве.

"Мы считаем, что у нас есть все составляющие, чтобы прийти к этому", – сказал он.

Уиткофф также выразил надежду на проведение трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию, отметив, что об этом будет объявлено позднее.

Кроме того, он указал на то, что США стремятся к дипломатическому, а не силовому решению конфликта.

"Надеюсь, за последние 48 часов мы конструктивно начали этот процесс, и мы уверены, что здесь будет найдено хорошее решение", – заключил он.

Зять американского лидера Джаред Кушнер, в свою очередь, назвал встречу с Владимиром Путиным очень содержательной и конструктивной.

"Мы по-настоящему попытались подумать, какими являются элементы, необходимые для прочного мира", – подчеркнул он.

Он добавил, что в ходе диалога стороны задали друг другу много вопросов, и указал на то, что считает, что сейчас это "очень-очень" важно обсуждать.

5 сентября в Москве состоялась встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером, которая продолжалась более трех часов. В переговорах с российской стороны участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестициям, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

На следующий день, 6 сентября, Уиткофф и Кушнер приехали в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они заявили украинскому президенту о намерении добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта до зимы. Уиткофф оценил итоги переговоров положительно.

