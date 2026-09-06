Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября, 20:28

Политика

Уиткофф заявил о необходимости взаимных компромиссов для урегулирования на Украине

Фото: ТАСС/AP/Jacquelyn Martin

России и Украине нужно пойти на взаимные уступки и сократить разногласия для достижения мирного урегулирования, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ходе пресс-конференции в Киеве.

"Мы считаем, что у нас есть все составляющие, чтобы прийти к этому", – сказал он.

Уиткофф также выразил надежду на проведение трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию, отметив, что об этом будет объявлено позднее.

Кроме того, он указал на то, что США стремятся к дипломатическому, а не силовому решению конфликта.

"Надеюсь, за последние 48 часов мы конструктивно начали этот процесс, и мы уверены, что здесь будет найдено хорошее решение", – заключил он.

Зять американского лидера Джаред Кушнер, в свою очередь, назвал встречу с Владимиром Путиным очень содержательной и конструктивной.

"Мы по-настоящему попытались подумать, какими являются элементы, необходимые для прочного мира", – подчеркнул он.

Он добавил, что в ходе диалога стороны задали друг другу много вопросов, и указал на то, что считает, что сейчас это "очень-очень" важно обсуждать.

5 сентября в Москве состоялась встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером, которая продолжалась более трех часов. В переговорах с российской стороны участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестициям, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

На следующий день, 6 сентября, Уиткофф и Кушнер приехали в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они заявили украинскому президенту о намерении добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта до зимы. Уиткофф оценил итоги переговоров положительно.

Читайте также


политика

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика