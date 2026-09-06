Судьба 10 альпинистов, попавших под лавину в Кабардино-Балкарии, неизвестна

Фото: MAX/"МЧС Кабардино-Балкарии"

Судьба 10 альпинистов, попавших под лавину в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии, остается неизвестной, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Поиски ведут спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России с привлечением вертолета Ми-8. Работы осложняет сложный рельеф в условиях лавинной опасности, отметили в ведомстве.

По состоянию на 20:30 по московскому времени троих пострадавших доставили в Нальчик и передали сотрудникам Центра медицины катастроф. Прокуратура региона начала проверку по факту случившегося.

В Безенгийском ущелье сошла лавина, под которую попала группа туристов. Всего в группе было 15 человек. Предварительно, двое погибли, еще три человека пострадали, а десять – остаются под лавиной. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

