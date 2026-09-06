Трамп показал форму космических войск США, вдохновленную "Звездным десантом"

Фото: AP/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social изображения новой формы американских космических войск, вдохновленной фильмом "Звездным десантом".

Комплект состоит из кителя, брюк, ремня, фуражки и сапог до колена. Китель выполнен в черно-серой гамме, имеет воротник-стойку с символом космических войск, такой же знак размещен на пряжке.

На рукаве нашивка, напоминающая эмблему офицеров "Звездного флота" из сериала "Звездный путь". Погоны серого кителя украшены звездами и эмблемой рода войск.

На опубликованных изображениях указано, что дизайн вдохновлен "дисциплиной и функциональностью формы звездных десантников". Кроме того, костюм напоминает обмундирование имперских офицеров из "Звездных войн".

Трамп не уточнил, является ли представленная одежда официальной формой космических сил.

Ранее Белый дом запустил на своем сайте новую страницу с мини-играми, которые отсылают к решениям администрации президента США. Сейчас на странице размещены пять игр. Среди них, например, Flappy Bill – она ссылается на известную в прошлом мобильную игру Flappy Bird. Здесь игроку предстоит управлять белоголовым орланом, который держит в лапах законопроект и обязан избегать столкновений с препятствиями.

