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06 сентября, 19:39

Происшествия

Четверо детей госпитализированы с кишечной инфекцией в частной школе в Дагестане

Фото: телеграм-канал "Роспотребнадзор РД"

Четверо учеников частной школы "Радуга" в Дагестане госпитализированы с диагнозом "острая кишечная инфекция", сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что на место выехала противоэпидемическая бригада. Специалисты провели лабораторные исследования и организовали медицинское наблюдение за контактными лицами.

В ходе проверки выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил. На пищеблоке готовили блюда, запрещенные для детского питания, в том числе салат "Столичный". Кроме того, на территории школы на основании договора с индивидуальным предпринимателем работало кафе, что является прямым нарушением требований.

Помещения школьного пищеблока и кафе опечатаны.

Ранее в подмосковном Зарайске завели уголовное дело из-за отравления 19 человек роллами. Выяснено, что 16 человек питались в кафе быстрого питания на улице Карла Маркса, которое приостановило работу. На данный момент у 12 человек состояние средней тяжести.

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