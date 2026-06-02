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02 июня, 11:09

Происшествия

Количество пострадавших в результате отравления в кафе Пятигорска выросло до 70

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Количество человек, пострадавших из-за отравления в кафе Пятигорска, увеличилось до 70 человек, рассказали ТАСС в Минздраве Ставропольского края.

В стационаре в настоящий момент остаются 59 пациентов, а помощь амбулаторно получили 11 человек. Ситуация находится на контроле, всем пациентам была оказана необходимая помощь.

Сообщения о массовом отравлении в кафе Пятигорска появились 31 мая. По словам одной из пострадавших, она посетила заведение вместе с друзьями, а через несколько часов у нее проявились симптомы. При этом женщина несколько раз посещала это заведение и говорила, что оно было одним из ее любимых в городе.

После выявления большого количества пострадавших кафе было закрыто. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей". У отравившихся были найдены маркеры сальмонеллы.

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