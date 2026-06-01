01 июня, 10:41

Число госпитализированных из-за отравления в кафе Пятигорска возросло до 50

Фото: МАХ/"Следком Ставрополья"

Количество попавших в больницу людей из-за массового отравления в кафе Пятигорска возросло до 50. Об этом сообщили представители Минздрава Ставропольского края в комментарии ТАСС.

Как уточнил региональный Роспотребнадзор в мессенджере MAX, заведение после массового отравления временно закрыли. Специалисты провели исследования и нашли маркеры сальмонеллы у некоторых заболевших.

По факту случившегося открыто уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей", добавили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю. Там уточнили, что среди пострадавших есть дети.

Информация о массовом отравлении в пятигорском кафе появилась 31 мая. Изначально было известно о 29 госпитализированных, потом их число увеличилось до 34.

Одна из пострадавших рассказала, что она отравилась после посещения этого заведения с друзьями. Симптомы появились спустя несколько часов. При этом местная жительница уточнила, что была до этого в кафе неоднократно, и назвала его "одним из любимых заведений города". По словам девушки, сейчас она лежит с температурой.

