01 июня, 12:10Политика
Российские войска взяли под контроль Тихоновку в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские войска установили контроль над населенным пунктом Тихоновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно данным оборонного ведомства, сделать это удалось благодаря активным и решительным действиям подразделений "Южной" группировки войск.
Ранее военнослужащие РФ заняли два населенных пункта в Днепропетровской области – Новоподгородное и Лесное. Первое село удалось отбить в результате решительных действий бойцов группировки войск "Центр". Контроль над вторым установили военные "Востока".
Кроме того, российская армия уничтожила сеть "кротовых нор" Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Обнаружить разветвленную систему подземных туннелей удалось штурмовым группам 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии группировки войск "Днепр".