Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 14:19

Происшествия

Отец певца Кунгурова стал потерпевшим по делу о доведении до самоубийства

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Следственные органы признали отца оперного певца Евгения Кунгурова Виктора Кунгурова потерпевшим по уголовному делу о доведении его сына до самоубийства. Об этом адвокат Евгений Черноусов сообщил в беседе с РИА Новости.

Савеловский межрайонный следственный отдел в марте 2026 года признал отца артиста потерпевшим и вызвал его на допрос.

"Сначала был довольно краткий допрос… после было вынесено постановление о признании отца Кунгурова потерпевшим по делу", – заявил собеседник агентства.

Черноусов добавил, что Кунгуров-старший настаивает на том, что речь идет об умышленном убийстве певца. Он отметил, что эта версия подтверждается несколькими фактами. Во-первых, пропала верхняя одежда, на которой могли быть следы крови. Во-вторых, не смогли найти телефон с СМС-сообщениями погибшего артиста.

"Мы будем направлять жалобу с просьбой взять дело об убийстве в производство СК Москвы, а также СК Московской области", – подчеркнул адвокат.

Тело Кунгурова нашли 8 апреля 2024 года под окнами дома в центре Москвы, где он снимал квартиру. По предварительной версии, артист совершил самоубийство.

Певец 7 апреля отправил жене СМС с текстом, что на следующий день она обнаружит его в ванной. Правоохранительные органы нашли в жилье Кунгурова нож со следами крови.

Спустя два года после его гибели, в апреле 2026-го, столичный главк Следственного комитета РФ открыл уголовное дело о доведении до самоубийства.

Читайте также


происшествиякультура

Главное

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика