Отец певца Кунгурова стал потерпевшим по делу о доведении до самоубийства

Следственные органы признали отца оперного певца Евгения Кунгурова Виктора Кунгурова потерпевшим по уголовному делу о доведении его сына до самоубийства. Об этом адвокат Евгений Черноусов сообщил в беседе с РИА Новости.

Савеловский межрайонный следственный отдел в марте 2026 года признал отца артиста потерпевшим и вызвал его на допрос.

"Сначала был довольно краткий допрос… после было вынесено постановление о признании отца Кунгурова потерпевшим по делу", – заявил собеседник агентства.

Черноусов добавил, что Кунгуров-старший настаивает на том, что речь идет об умышленном убийстве певца. Он отметил, что эта версия подтверждается несколькими фактами. Во-первых, пропала верхняя одежда, на которой могли быть следы крови. Во-вторых, не смогли найти телефон с СМС-сообщениями погибшего артиста.

"Мы будем направлять жалобу с просьбой взять дело об убийстве в производство СК Москвы, а также СК Московской области", – подчеркнул адвокат.

Тело Кунгурова нашли 8 апреля 2024 года под окнами дома в центре Москвы, где он снимал квартиру. По предварительной версии, артист совершил самоубийство.

Певец 7 апреля отправил жене СМС с текстом, что на следующий день она обнаружит его в ванной. Правоохранительные органы нашли в жилье Кунгурова нож со следами крови.

Спустя два года после его гибели, в апреле 2026-го, столичный главк Следственного комитета РФ открыл уголовное дело о доведении до самоубийства.