Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:54

Политика

КСИР атаковал судно США и Израиля в ответ на американские атаки

Фото: depositphotos/trekandshoot

Войска Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) нанесли удар по принадлежащему США и Израилю судну MSC Sariska. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Исламской Республики со ссылкой на заявление КСИР.

Удар был нанесен крылатой ракетой в ответ на американские атаки по иранскому судну Lian Star в районе Оманского моря. Последствия удара не уточняются.

Ранее КСИР нанес удар по американской военной базе в ответ на ночной удар армии США по иранскому острову Сирик. Целью стала именно та авиабаза, с которой было совершено нападение на телекоммуникационную вышку в провинции Хормозган.

В конце мая армия Соединенных Штатов нанесла еще один удар по иранскому военному объекту, который, согласно заявлениям американской стороны, представлял опасность для сил США и гражданского судоходства в Ормузском проливе.

Иран нанес удар по авиабазе США в ответ на атаку у Бендер-Аббаса

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика