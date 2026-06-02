КСИР атаковал судно США и Израиля в ответ на американские атаки

Войска Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) нанесли удар по принадлежащему США и Израилю судну MSC Sariska. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Исламской Республики со ссылкой на заявление КСИР.

Удар был нанесен крылатой ракетой в ответ на американские атаки по иранскому судну Lian Star в районе Оманского моря. Последствия удара не уточняются.

Ранее КСИР нанес удар по американской военной базе в ответ на ночной удар армии США по иранскому острову Сирик. Целью стала именно та авиабаза, с которой было совершено нападение на телекоммуникационную вышку в провинции Хормозган.

В конце мая армия Соединенных Штатов нанесла еще один удар по иранскому военному объекту, который, согласно заявлениям американской стороны, представлял опасность для сил США и гражданского судоходства в Ормузском проливе.