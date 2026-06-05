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05 июня, 17:59

Политика

Медведев ответил на слова фон дер Ляйен о взрыве дрона в Румынии

Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев усомнился в умственных способностях главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен после ее заявления о взрыве морского дрона в Румынии. Слова европейского политика Медведев прокомментировал на странице в MAX.

Председатель ЕК ранее назвала взрыв украинского безэкипажного катера в Румынии якобы следствием конфликта России и Украины, а также добавила, что он становится угрозой восточным границам Евросоюза (ЕС).

"Ждем от термоядерной дуры вывода о том, что предстоящий взрыв хохлонацистами штаб-квартиры ЕС в Брюсселе – результат агрессии Кремля", – высказался зампред Совбеза.

Также в своей публикации он добавил, что это "не намек".

До этого Минобороны Румынии сообщало, что морской беспилотник самопроизвольно взорвался в порту Констанцы. Инцидент произошел рядом со штаб-квартирой Румынского агентства по спасению жизней на море. В результате никто не пострадал. Уточнялось, что БПЛА относится к тому типу, которые задействованы в конфликте на Украине.

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