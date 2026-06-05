ТАСС: Иран призвал МАГАТЭ к "нулевой терпимости" к атакам по ядерным объектам

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Делегация Ирана призвала страны – члены Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к политике "нулевой терпимости" по отношению к атакам на ядерные объекты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

"Необходимо, по необходимости, принять международные нормы, которые бы строго запрещали при любых обстоятельствах атаки или угрозы в отношении ядерных установок, находящихся под защитой гарантий МАГАТЭ", – говорится в заявлении.

В документе также подчеркивается, что важно способствовать эффективному соблюдению существующих норм неприкосновенности мирной ядерной деятельности.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 4 июня совершили массированную атаку БПЛА вблизи Запорожской АЭС. Целью дронов стала территория тепловой электростанции, на которой размещены критически важные объекты энергетической инфраструктуры, поддерживающие работу "Ферросплавная-1".

На следующий день стало известно, что пять военнослужащих получили ранения разной степени тяжести после атаки украинских сил в районе ЛЭП "Днепровская" Запорожской АЭС.

Представители станции заявляли, что ВСУ нанесли удар по месту, где проводятся ремонтные работы на линии ЗАЭС. Это произошло в первые часы после введения при посредничестве МАГАТЭ режима тишины.

Позже ЗАЭС была полностью обесточена из-за отключения линии электроснабжения "Ферросплавная-1". В связи с произошедшим энергоблоки были подключены к резервным дизель-генераторам.