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04 июня, 18:42

Происшествия

ВСУ совершили массированную атаку БПЛА вблизи Запорожской АЭС

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку БПЛА вблизи Запорожской АЭС. Об этом сообщается в канале станции в МАХ.

Количество ударов тяжелых беспилотников составило не менее 20. Их целью стала территория тепловой электростанции, на которой размещены критически важные объекты энергетической инфраструктуры, поддерживающие работу линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1".

В пресс-службе заверили, что ЗАЭС продолжает функционировать в штатном режиме. Также несмотря на атаку радиационный фон на площадке станции и в ее окрестностях находится в пределах нормы.

"Нарушений пределов безопасной эксплуатации нет. Ситуация находится под постоянным контролем специалистов станции", – говорится в сообщении.

В связи со случившимся в АЭС вновь обратили внимание на то, что подобные действия создают угрозу надежности энергоснабжения ЗАЭС и нарушают принципы ядерной безопасности.

Прошлая атака на ЗАЭС произошла в конце мая. Тогда украинский дрон поразил здание машинного зала блока № 6. В результате никто не пострадал, однако после взрыва в стене появилась дыра. Тем не менее нарушений технологических процессов зафиксировано не было.

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что атака была преднамеренной, и обратил внимание на то, что она стала первой в мире, направленной на основное оборудование АЭС. В связи с этим он предупредил об угрозе ядерной безопасности региона в случае повторения подобных ударов.

В МИД РФ назвали действия Киева открытым переходом на путь ядерного терроризма. ООН, в свою очередь, выступила за недопущение атак на объекты критической инфраструктуры.

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