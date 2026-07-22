Водителей призвали были внимательными на дороге в связи с дождем в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичных водителей призвали быть внимательными на дороге в связи с дождем в Москве. Рекомендацию распространила пресс-служба Дептранса.

"По прогнозам синоптиков, сегодня (22 июля. – Прим. ред.) в городе пасмурно. В течение дня местами будет идти дождь. Просим водителей быть внимательнее за рулем: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров", – говорится в сообщении.

В департаменте также подчеркнули, что во время движения не следует отвлекаться на телефон. Кроме того, автомобилистам рекомендовали заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

Небольшие осадки в среду, 22-го числа, будут сопровождаться грозой и порывистым ветром, скорость которого может достигнуть 15 метров в секунду. Несмотря на это, температурные значения останутся достаточно высокими, в частности, в мегаполисе ожидается 24–26 градусов, а в области – 21–26.

Тем не менее уже в конце рабочей недели на Москву обрушатся интенсивные дожди. Причем они спровоцируют падение температуры до 18–20 градусов.