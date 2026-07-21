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21 июля, 13:31

Общество

Интенсивные осадки придут в Москву в конце рабочей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Интенсивные осадки обрушатся на Москву в конце рабочей недели. Такой прогноз дал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с Москвой 24.

По его словам, в среду и четверг, 22 и 23 июля, вероятность осадков ниже, чем 21-го числа, однако небольшие дожди все же возможны. Уже в пятницу и субботу, 24–25 июля, ожидаются сильные осадки, которые спровоцируют падение температуры до 18–20 градусов.

Вместе с тем специалист исключил возможность установления жары до конца недели. Температура будет умеренно теплой и комфортной, дневные значения будут варьироваться около 22–24 градусов, а ночные – на уровне 15.

Тем не менее в воскресенье, 26 июля, показатели термометров все же вырастут. В этот день воздух прогреется до 23–25 градусов и не будет осадков.

На данный момент в мегаполисе продолжает действовать желтый уровень погодной опасности на фоне грозы. Он останется актуальным до 21:00. В Подмосковье аналогичное объявление продлили на сутки. Оно будет действовать до 21:00 среды, 22 июля.

Кратковременные дожди сохранятся в Москве до конца недели

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