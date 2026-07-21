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21 июля, 22:07

Политика

123 украинских беспилотника уничтожено над регионами России за 12 часов

Фото: mil.ru

Российские средства ПВО в течение дня 21 июля перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотника над регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, дежурные средства ПВО сбили БПЛА самолетного типа в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваторией Черного моря.

Ранее фрагменты украинского дрона упали на территорию храма в центральном районе Сочи. В результате пострадал ребенок. Позднее на место прибыли специалисты экстренных служб.

До этого в Милютинском районе Ростовской области после падения обломков БПЛА загорелся лес. Пострадавших нет. Также в пригороде Воронежа при падении дрона ранило мужчину. Его госпитализировали, также повреждены три частных дома.

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