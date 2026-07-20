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20 июля, 08:38

Политика

Мирошник пообещал "отдельный" ответ России на атаку дронов ВСУ на Москву

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Россия даст "отдельный" ответ на атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву, произошедшую в ночь на 20 июля. Об этом заявил в своем телеграм-канале посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.

"Зеленскому за деньги Запада нужно продемонстрировать способность хотя бы к терроризму, но выходит пшик!" – отметил он.

По его словам, Киев направил на столицу армаду из 400 дронов, однако российские системы противовоздушной обороны (ПВО) "разобрали" ее. Мирошник добавил, что за покушение на Москву "будет отдельная благодарность".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 20:30 19 июля до 05:00 утра 20 июля средствами ПВО была пресечена массированная атака на Московский регион. Большинство целей были ликвидированы на дальних рубежах. При этом 85 дронов уничтожили на подлете к столице.

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