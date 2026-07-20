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20 июля, 22:27

Происшествия

Мужчина попытался поджечь АЗС в Мытищах

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Мужчина попытался поджечь автозаправочную станцию (АЗС) в Мытищах, однако его остановили сотрудники. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

По версии следствия, 17 июля обвиняемый пришел на территорию заправки, облил одну из топливных колонок заранее принесенной легковоспламеняющейся жидкостью и попытался ее поджечь. Завершить задуманное ему не удалось, сотрудники оперативно отреагировали и не дали мужчине совершить задуманное.

Следствие считает, что мужчина действовал по предварительному сговору с неустановленными лицами. Как уточнили в суде, мужчине предъявили обвинение по части 3 статьи 30 УК РФ (“Приготовление к преступлению и покушение на преступление”) и части 2 статьи 167 УК РФ (“Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога”).

Мытищинский городской суд избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Ранее в Балашихе 15-летняя девочка пыталась поджечь автозаправку, облив резервуар горючим, но была остановлена персоналом. По словам школьницы, совершить преступление ее заставил шантажист из мессенджера. Возгорания не произошло, однако правоохранители возбудили уголовные дела по статьям о теракте и порче имущества.

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