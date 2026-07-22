Летнюю перепись воробьев проведут в России

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С 8 по 16 августа в России пройдет Всероссийская летняя перепись воробьев. Об этом РИА Новости сообщила член Союза охраны птиц РФ Анна Мостовая.

Предыдущая акция состоялась зимой – с 7 по 15 февраля – и позволила участникам насчитать более 320 тысяч птиц. По словам Мостовой, летний мониторинг существенно отличается от зимнего: если в холодное время года воробьи концентрируются на кустах у кормушек, то летом их рассредоточенные группы приходится специально высматривать и искать.

К началу августа пернатые, как правило, уже выводят два потомства и свободно кочуют семьями по всей округе. Особое внимание в летний сезон специалисты намерены уделить необычным наблюдениям – поиску особей с аберрантными окрасами и гибридов, шансы встретить которых заметно возрастают вместе с ростом численности птиц.

Еще одна задача переписи – оценить, насколько далеко полевые воробьи проникли в городскую застройку для выведения потомства. Как отметила эксперт, в последние десятилетия наблюдается тренд на их перемещение с окраин все ближе к центру городов.

Ранее Москва стала лидером зимнего этапа Всероссийской акции "Воробьи на кустах". Участники выявили в столице около 31 тысячи птиц. Второе место заняла Московская область – 20 114. В целом по России насчитали 312 324 птицы.