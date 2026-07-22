Адвокат Ярмуш: владельцам грозят штрафы за нарушение правил посещения pet-friendly мест

Все больше общественных заведений и зон отдыха в столице приобретают статус pet-friendly. Что стоит помнить перед посещением таких мест и как подобные прогулки влияют на питомца, разбиралась Москва 24.

Хвостатый досуг

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Московские точки общепита, отели и другие пространства все чаще оборудуют для комфортного пребывания с животными. Например, в столице работает множество кафе и ресторанов, готовых принять посетителей с собаками.

В таких заведениях не только разрешают зайти с любимцем, но и предлагают ему воду в специальной миске. В некоторых ресторанах есть отдельное меню с различными видами корма и угощений. Кто-то даже устраивает тематические вечеринки.

Также жители и гости столицы могут разместиться с питомцами в гостиницах и отелях: в ряде случаев за это предусмотрена дополнительная плата, а иногда – внесение залога. Кроме того, при заселении необходимо предъявить актуальный ветеринарный паспорт с отметками обо всех обязательных прививках. На сайтах администрация просит заранее уточнять правила проживания с любимцем: порой предусмотрены ограничения по размеру, породе или количеству животных.

При этом иногда гостям могут предоставить в подарок приветственный набор: лакомства, средства гигиены, игрушку и памятку с полезной информацией. В ней собраны контакты и адреса ближайших ветеринарных клиник, зоомагазинов и салонов груминга.

Все комфортнее для столичных владельцев животных становятся и дальние путешествия. Например, на территории Ленинградского вокзала заработали комнаты для отдыха с питомцем. По словам пассажиров, протестировавших новинку, внутри есть все, что нужно: миски, лоток и даже душ.

Также в столичных магазинах начали появляться "такси для собак". В такие коляски разного цвета и размера можно посадить любимца во время похода за продуктами.

Однако специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш предупредила, что перед посещением общественных мест владельцам стоит помнить о статье 8.52 КоАП РФ. Она предусматривает наказание за несоблюдение требований к содержанию животных.

В разговоре с Москвой 24 эксперт уточнила, что по этой статье могут привлечь к ответственности за нарушение правил выгула собак и отказ от уборки экскрементов. Гражданам грозит предупреждение или штраф от 1 500 до 3 000 рублей.



Мария Ярмуш специалист по гражданскому и международному праву Кроме того, в общественных местах владельцы животных обязаны соблюдать правила поведения. Декоративные собаки малого размера обычно находятся на руках или на поводке. Если собака крупнее 5 килограммов, она должна быть на поводке и в наморднике. При этом оставлять животное без присмотра или привязывать питомца к чему-либо даже при отсутствии агрессивного поведения запрещено.

В кафе и других общественных местах собаке не разрешается находиться на сиденьях для людей. Животное должно располагаться на собственной подстилке, пеленке или на руках у хозяина.

"Даже в заведениях с пометкой pet-friendly могут действовать ограничения по весу и размеру зверя. Рекомендуется заранее уточнять правила посещения, чтобы избежать конфликтов и не нарушать общественный порядок", – разъяснила она.

Также Ярмуш подчеркнула, что существует официальный перечень потенциально опасных пород, утвержденный постановлением правительства РФ. В него входят крупные животные, способные причинить серьезный вред здоровью: например, амбульдог, северокавказская собака, волко-собачьи гибриды и питбульмастиф. Таких даже в заведениях dog-friendly могут не пустить, предупредила эксперт.

Зверь под контролем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кинолог, зоопсихолог и ветеринарный невролог Татьяна Любимова добавила, что полная интеграция животных в жизнь владельцев имеет как плюсы, так и минусы.

В беседе с Москвой 24 она отметила, что среди преимуществ – снижение сепарационной тревоги. То есть состояния, когда питомец остается один дома и начинает выть, скулить, царапать стены и испытывать хронический стресс.

При постоянном нахождении рядом с хозяином таких проблем становится меньше. Однако специалист уточнила, что есть и обратная сторона, например усиление привязанности, поскольку оставить животное одного становится сложнее.

"При этом ранняя социализация щенка в обществе способствует его спокойному поведению и контактности со взрослыми, детьми и другими животными. Это снижает риск агрессивных проявлений при условии, что владелец контролирует состояние зверя, особенно при усталости или перевозбуждении, и при необходимости ограждает его от излишнего внимания", – подчеркнула эксперт.

Любимова объяснила, что польза выходов в общественные места зависит от индивидуальных особенностей собаки. Даже внутри одной породы животные различаются по темпераменту, характеру и уровню дружелюбия.





При посещении общественных мест важны воспитание и умение зверя слушать и выполнять команды хозяина. Эти навыки необходимо прорабатывать, поскольку не каждому посетителю кафе или парка понравится, если крупная собака подбежит и поставит лапы на одежду. Это может вызвать конфликты. Собака должна быть социализирована и воспитана в соответствии с нормами человеческого общества. Любое животное можно адаптировать, но время варьируется: от полугода до года и более, в некоторых случаях процесс может занять до трех лет.

Татьяна Любимова кинолог, зоопсихолог и ветеринарный невролог При посещении общественных мест важны воспитание и умение зверя слушать и выполнять команды хозяина. Эти навыки необходимо прорабатывать, поскольку не каждому посетителю кафе или парка понравится, если крупная собака подбежит и поставит лапы на одежду. Это может вызвать конфликты. Собака должна быть социализирована и воспитана в соответствии с нормами человеческого общества. Любое животное можно адаптировать, но время варьируется: от полугода до года и более, в некоторых случаях процесс может занять до трех лет.

Кроме того, владельцам стоит помнить несколько ключевых правил. Например то, что намордник обязателен, особенно для средних и крупных пород. Мелких же можно держать на руках и контролировать или использовать специальные миниатюрные сетчатые маски.

"Причем такая мера нужна не только для безопасности окружающих, но и для защиты самого животного. В кафе собака может случайно съесть шоколад или другие сладости, которые ей противопоказаны, а подобный барьер не даст этого сделать", – заверила она.

Еще одно правило – наличие адресника. Даже самый спокойный и стрессоустойчивый зверь может испугаться неожиданного звука и сорваться с поводка. Например, услышав резкий старт автомобиля или грохот мусоровоза. Подобный инструмент повышает шансы на возвращение питомца, так как позволяет идентифицировать владельца и связаться с ним.

"Кроме того, если собака недостаточно социализирована, можно использовать оранжевую или желтую ленту на поводке или ошейнике. Это международный сигнал, предупреждающий, что животное тревожно и не готово к контакту. Правда, в России многие не знакомы с этой системой, поэтому значение ленты могут не понять и воспринять ее как обычное украшение", – отметила специалист.

Вместе с тем Любимова предупредила, что владельцам важно всегда иметь с собой аптечку питомца. В ней должен быть бинт, средство для обработки ран, а также препараты, назначенные ветеринаром (например, противоаллергенные).

Для собак с диабетом необходим инсулин, чтобы соблюдать график инъекций при длительных прогулках. Кроме того, стоит помнить о своевременном кормлении и иметь при себе пакеты для уборки экскрементов, заключила эксперт.