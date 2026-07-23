Медведь погиб от удара током на опоре ЛЭП в США

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Черный медведь застрял на вершине опоры линии электропередачи (ЛЭП) и погиб от удара током в американском штате Нью-Мексико. Об этом сообщило издание New York Post.

Животное заметила 20 июля путешественница Шеннон Малленс. На ее видеокадрах заметно, как задыхающийся медведь держался передними лапами за перекладину опоры ЛЭП, а его задние лапы свисали вниз.

В экстренных службах ей рассказали, что о медведе уже известно и информация была передана в департамент дикой природы штата. Однако ведомство не смогло помочь зверю. Он погиб от удара током.

По мнению экспертов по дикой природе, такие инциденты случаются, когда медведь пугается людей, транспорта или собак и взбирается на ЛЭП.

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