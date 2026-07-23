Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 17:59

Происшествия

Медведь погиб от удара током на опоре ЛЭП в США

Фото: 123RF.com/ivannag82

Черный медведь застрял на вершине опоры линии электропередачи (ЛЭП) и погиб от удара током в американском штате Нью-Мексико. Об этом сообщило издание New York Post.

Животное заметила 20 июля путешественница Шеннон Малленс. На ее видеокадрах заметно, как задыхающийся медведь держался передними лапами за перекладину опоры ЛЭП, а его задние лапы свисали вниз.

В экстренных службах ей рассказали, что о медведе уже известно и информация была передана в департамент дикой природы штата. Однако ведомство не смогло помочь зверю. Он погиб от удара током.

По мнению экспертов по дикой природе, такие инциденты случаются, когда медведь пугается людей, транспорта или собак и взбирается на ЛЭП.

Ранее на востоке Чехии кенгуру внезапно выскочил на шоссе. В результате в него врезалась машина. Инцидент произошел рядом с городом Простеев, в районе деревни Бискупице. Водитель машины Suzuki при столкновении не пострадал, но животное погибло.

Читайте также


животныепроисшествияза рубежом

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика