Скот погиб после поедания дикой конопли в Забайкалье

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В поселке Кокуе Забайкальского края произошла массовая гибель скота. Местные жители полагают, что животные наелись зарослями дикорастущей конопли, обработанными гербицидами. Об этом сообщает "Чита.ру".

По словам местного жителя, официально подтверждена гибель 6 коров, однако сами сельчане утверждают, что погибли около 23 животных. После вскрытия ветеринары обнаружили у них повреждение желудка.

Глава поселка Вячеслав Быков пояснил, что администрация регулярно получает предписания об уничтожении наркосодержащих растений. Он также напомнил, что владельцы обязаны не допускать самовыгула скота и пасти животных под присмотром.

"Исторически так сложилось, что во время (Великой Отечественной. – Прим. ред.) войны у нас работал судостроительный завод. Тогда специально выращивали коноплю: из нее получали масло, вили канаты, шили мешки. Были засеяны целые поля", – пояснил он.

Глава поселка также отметил, что дикорастущую коноплю иногда срывает молодежь. Если задержанный указывает место, где сорвал растение, администрации выдают предписание с требованием ликвидировать очаг. За неисполнение таких требований могут последовать штрафы.

Ранее власти Самарской области объявили карантин в селе Новокуровка Хворостянского района из-за бруцеллеза у крупного рогатого скота. Уточнялось, что меры будут действовать в радиусе 5 километров от эпизоотического очага.