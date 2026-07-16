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16 июля, 04:58

Происшествия

Ситуация с лесными пожарами в Канаде значительно обострилась

Фото: depositphotos/rafapress

Канада столкнулась с резким обострением ситуации с лесными пожарами в последние недели. Об этом сообщил премьер-министр страны Марк Карни в соцсети X.

Он отметил, что наиболее тяжелая обстановка складывается на северо-западе провинции Онтарио. Согласно оперативным данным Межведомственного лесного пожарного центра Канады (CIFFC), сейчас в стране бушует 843 активных природных пожара.

Из них 181 очаг находится в статусе полностью неконтролируемых и представляет наибольшую угрозу. Общее число возгораний приблизилось к 3,5 тысячам, а огнем уже пройдено 1,9 миллиона гектаров территории.

Ранее на юге Франции эвакуировали более 2 тысяч человек из-за лесного пожара. Огонь возник возле коммуны Фрежюс, вскоре он был локализован. Местные власти сообщили, что эвакуация была проведена в качестве меры предосторожности.

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