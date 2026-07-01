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01 июля, 22:37

Происшествия

На юге Франции эвакуировали более 2 тыс человек из-за лесного пожара

Фото: Getty Images/Anadolu/Stringer

Власти департамента Вар на юге Франции эвакуировали 2,2 тысячи человек из кемпингов из-за лесного пожара. Соответствующее заявление опубликовала префектура департамента в соцсети X.

Лесной пожар возник возле коммуны Фрежюс, он уже локализован. Эвакуация была проведена в качестве меры предосторожности.

К ликвидации возгорания привлекли в общей сложности более 300 сотрудников пожарной и спасательной служб, а также 85 автомобилей, 3 пожарных самолета и 4 вертолета.

На протяжении последних дней во Франции наблюдалась аномальная жара. В ряде департаментов ввели красный уровень погодной опасности. Из-за этого администрация Эйфелевой башни сократила время посещения объекта. Кроме того, по аналогичной причине было сокращено время работы музея Лувр.

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