Юрист Хрулев: при ошибочном переводе денег нужно быстро обратиться в банк

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

При ошибочном переводе денег нужно оперативно обратиться в банк, зафиксировать свое обращение и приложить к нему чек операции. Об этом заявил вице-президент Международной ассоциации медиаторов "Сила Диалога" Дмитрий Хрулев в беседе с RT.

Он пояснил, что, если перевод был сделан через Систему быстрых платежей (СБП), банк может запустить процедуру "Просьба СБП" и связаться с банком получателя. Хрулев подчеркнул, что уже зачисленные средства обычно нельзя списать обратно без согласия владельца счета, поэтому скорость обращения особенно важна.

Если получатель отказывается возвращать деньги, то согласно статье 1102 ГК РФ, эта сумма считается неосновательным обогащением и подлежит возврату, даже если ошибку допустил сам отправитель. Для взыскания понадобятся чек, банковская выписка, номер операции и подтверждение обращения в банк.

Как отметил юрист, отправитель подтверждает факт перечисления денег конкретному получателю, а получатель должен доказать, что у него есть законное основание оставить сумму у себя.

Если банк не раскрывает имени владельца счета из-за банковской тайны, сведения о получателе можно истребовать в рамках судебного разбирательства. В иске можно заявить не только возврат суммы, но и проценты с момента, когда получатель узнал или должен был узнать, что деньги ему не предназначались.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали использовать новую схему обмана: они намеренно оставляют банковскую карту в банкомате, а затем обвиняют обнаружившего ее человека в краже. Кроме того, в МВД зафиксировали еще один "тренд" мошенников – звонки от лжесотрудников банка. Злоумышленники сообщают, что счета якобы заблокированы системой "Антифрод" из-за подозрения в дропперстве.

