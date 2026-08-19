19 августа, 19:25Происшествия
В столичном антикафе, где нашли мертвых попугаев, заявили о нормальных условиях для птиц
Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Администрация антикафе "Попугайня" на Таганской улице в Москве, где ранее обнаружили мертвых птиц, заявила, что условия содержания пернатых в заведении нормальные. Об этом сообщает ТАСС.
Администратор заведения Елизавета Тушевская в беседе с журналистами прокомментировала результаты проверки прокуратуры и отметила, что надзорное мероприятие проводилось давно и не только в этом кафе, а по всей Москве.
"Дальше я уже ничего подсказать не могу", – отметила она.
По словам представителя антикафе, птицы содержатся в зале в свободном полете и без клеток. При этом посетители как бы заходят к пернатым в гости, а сами птицы уже по желанию садятся на их плечи и руки. Насильно животных никто не берет.
Администратор также рассказала, что рацион птиц сбалансирован и составлен орнитологом, чтобы обеспечить все полезные вещества. Кафе открыто для представителей СМИ, которые могут убедиться, что птицы сыты и чувствуют себя хорошо.
О том, что в одном из столичных антикафе в морозильной камере обнаружили свыше 100 мертвых птиц, сообщала ранее прокуратура Москвы. Это стало причиной возбуждения уголовного дела.
Утверждалось, что в помещении выявили многочисленные нарушения законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарных норм и лицензионных требований. СМИ со ссылкой на правоохранителей отмечали, что речь шла о заведении "Попугайня".