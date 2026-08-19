Путин попросил Никитина, Силуанова и Цивилева остаться после заседания

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Владимир Путин после заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам попросил задержаться нескольких чиновников, сообщает Life.ru.

В числе оставшихся – министр транспорта Андрей Никитин, глава министерства финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Вот просто в соседний зал пройдите, пожалуйста", – сказал глава государства.

Также остаться попросили губернатора Приморского края Олега Кожемяко и помощника президента Владимира Мединского.

В ходе заседания Путин заявил, что дефицит консолидированного бюджета России по итогам первого полугодия 2026 года достиг 160 миллиардов рублей. Доходы и расходы бюджетов субъектов выросли на 5,9%. При этом общий дефицит оказался почти на уровне прошлого года.

В это же время президент заметил, что Москва является самым ярким примером внедрения цифровых технологий в социальную сферу. В качестве достижения Путин привел работу с рентгеновскими снимками, когда с помощью компьютерного зрения исследования обрабатываются максимально быстро.

