На улицах Анапы обнаружили голубей ярко-розового цвета

Фото: МАХ/"Полиция Анапы"

Жители Анапы обнаружили на улицах города голубей, окрашенных в ярко-розовый цвет. Полиция начала проверку по факту возможного жестокого обращения с птицами, сообщила пресс-служба главка МВД России по городу.

Снимки голубей необычного окраса распространились в соцсетях 18 августа. На кадрах видно, как розовые птицы гуляют по Анапе среди своих сородичей. Очевидцы предположили, что животных покрасили фотографы-нелегалы, чтобы использовать их в качестве реквизита для фотосессий.

Ранее в морозильной камере одного из московских антикафе нашли более 100 мертвых птиц. Они получили несовместимые с жизнью травмы. В помещении также выявили многочисленные нарушения законодательства, ветеринарных норм и лицензионных требований.

Возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Расследование контролирует прокуратура.