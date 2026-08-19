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19 августа, 15:59

Экономика

Путин заявил, что дефицит консолидированного бюджета России составил 160 мрд рублей

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Дефицит консолидированного бюджета России по итогам первого полугодия 2026 года достиг 160 миллиардов рублей, заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле, посвященном реализации плана структурных изменений в экономике до 2030 года.

Как отметил Путин, за первое полугодие текущего года и доходы, и расходы консолидированных бюджетов субъектов Федерации выросли на 5,9%. При этом общий дефицит оказался почти на уровне прошлого года.

Президент также сообщил о дополнительных региональных мерах поддержки: срок возврата бюджетных кредитов перенесен на период после 2030 года, что позволит субъектам сэкономить около 100 миллиардов рублей в год в ближайшие четыре года. Данное решение было принято по инициативе "Единой России".

Регионы, у которых наблюдается наиболее сложная бюджетная ситуация, в 2026 году получат не менее 100 миллиардов рублей.

Путин дал поручение кабмину: определить субъекты с неустойчивой финансовой ситуацией, предложить инструменты ее стабилизации и вместе с регионами подготовить и утвердить пятилетние программы экономического оздоровления.

Глава государства обратил внимание правительства на необходимость обеспечивать сбалансированность и устойчивость всей бюджетной системы. Он отметил, что Минфин вместе с регионами уже прорабатывает дополнительные инструменты укрепления региональных финансов.

Ранее российский лидер сообщил, что прирост валового внутреннего продукта (ВВП) в России находится на уровне около 1% в 2026 году. Он уточнил, что на темпах экономического роста в стране сказываются различные факторы, в том числе внешнее давление и террористические атаки на объекты промышленности и инфраструктуры.

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