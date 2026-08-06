Путин заявил, что усилия РФ и Киргизии позволили выстроить прочную экономическую базу

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/пресс-служба президента Российской Федерации

Слаженные усилия РФ и Киргизии позволили выстроить прочную экономическую базу двустороннего сотрудничества. Об этом заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам VIII Российско-киргизского экономического форума и XII Российско-киргизской межрегиональной конференции, опубликованном в MAX.

"Слаженные усилия правительств и ведомств России и Киргизии, бизнеса и региональных властей позволили выстроить прочную экономическую базу двустороннего сотрудничества", – подчеркнул Путин.

Президент отметил, что такой результат "не может не вызывать удовлетворение".

Ранее Путин заявлял, что отношения России и Киргизии в настоящее время пребывают на высоком уровне. При этом, по словам российского лидера, укрепление отношений отвечает не только коренным интересам дружественных народов стран, но также способствует укреплению безопасности и стабильности в Евразийском регионе.