ТАСС: в Зеленограде 80-летний мужчина погиб при подрыве взрывного устройства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Зеленограде 80-летний мужчина погиб при подрыве взрывного устройства, сообщили ТАСС в оперативных службах.

По предварительной информации, это произошло в квартире жилого дома в Крюково. Мужчина скончался на месте, остальных людей эвакуировали из подъезда.

На месте сейчас работают сотрудники экстренных служб, в том числе саперы. Они проверяют, есть ли в квартире другие взрывные устройства. Причины и обстоятельства устанавливаются.

Ранее в Одинцове в квартире на 19-м этаже произошел взрыв газа. Повреждения получили машины, стоявшие возле дома. Кроме того, обрушилась несущая стена, были разрушены балкон и остекление.

Предварительно было установлено, что причиной хлопка стало нагревание туристического газового баллона вместимостью 200 миллилитров – такие обычно используют, чтобы заправлять зажигалки. Баллон лежал недалеко от электроплиты. В квартире в момент взрыва никого не было, однако плиту мог случайно включить кот.

