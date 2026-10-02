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02 октября, 07:59

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The Tennessean: выжившая после казни в США находится в критическом состоянии

СМИ сообщили о критическом состоянии выжившей после казни в США

Фото: AP Photo/Tennessee Department of Correction

Состояние Кристы Пайк, выжившей после неудачной попытки приведения в исполнение смертного приговора в Теннесси 30 сентября, оценивается как критическое. Об этом со ссылкой на адвокатов осужденной сообщает местное издание The Tennessean.

В тюрьме Нэшвилла Пайк ввели две дозы смертельной инъекции, однако осужденная выжила. В процессе процедуры у исполнителей возникли трудности – им потребовалось семь игл. Защита ранее отмечала, что женщина страдает тромбоцитозом, из-за чего введение препарата могло вызвать образование тромбов и причинить дополнительные страдания.

По данным источника, в настоящее время Пайк находится в больнице недалеко от тюрьмы, где накануне должна была состояться казнь. Адвокат Рэнди Спайви заявил изданию, что его подзащитная жива и получает медицинскую помощь, но прогнозы о ее дальнейшем состоянии остаются неопределенными.

Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет. После произошедшего губернатор штата Билл Ли распорядился провести расследование и отменил другую смертную казнь, намеченную на 2026 год.

На момент совершения преступления в 1995 году Пайк было 18 лет. Ее и ее сообщника признали виновными в убийстве 19-летней Коллин Слеммер, которая училась с Пайк в одном учебном заведении.

Согласно версии обвинения, злоумышленница опасалась, что Слеммер претендует на ее молодого человека, заманила девушку в уединенное место, где вместе с соучастником подвергла ее пыткам и убила. Дело вызвало резонанс из-за жестокости расправы, возраста участников и того, что на теле жертвы был вырезан сатанинский символ.

Казни женщин в США проводятся редко: с 1976 года в стране были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении 18 женщин, что составляет около 1% от общего числа казней.

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