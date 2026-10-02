Московские волонтеры отправили более 10 тонн гуманитарной помощи в ЛНР и ДНР

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Столичные волонтеры отправили более 10 тонн гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Груз предназначен для жителей, соцучреждений и участников СВО, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сбор велся в штабах "Москва помогает" и "Домиках добра", которые работали на фестивальных площадках проекта "Лето в Москве". В состав груза вошли продукты питания, средства гигиены, детские и канцелярские товары, кондитерские изделия, одежда и корм для животных.

Отправка гумпомощи была приурочена ко Дню воссоединения ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, отметил директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

Среди продуктов – крупы, макароны, мука, сахар, чай, сгущенное молоко, лапша быстрого приготовления, мясные, рыбные и овощные консервы. Также жителям новых регионов отправили средства гигиены: бумажные салфетки, полотенца, туалетную бумагу. Для детей собрали канцелярию, специальное питание и подгузники. Корм для животных направят в приюты.

Часть груза адресована бойцам спецоперации. Добровольцы подготовили теплые аксессуары – шапки, шарфы, варежки, перчатки, рукавицы, а также электрообогреватели и генераторы.

Доставленную помощь передали в региональные штабы и партнеру проекта "Москва помогает" – центру "Оквеан-Донбасс". Его волонтеры распределяют груз: часть направляется в соцучреждения, часть – участникам СВО и их семьям, а также людям в пунктах временного размещения и детям из опекаемых семей.

Один из волонтеров в Донецке – Артур Саадулаев. Он родился и вырос в Москве, затем переехал в Донецк, чтобы постоянно помогать жителям новых территорий. По словам добровольца, для него это возможность внести свой вклад в общее дело.

С февраля 2022 года волонтеры проекта "Москва помогает" собирают помощь для жителей новых и приграничных регионов. В настоящее время в городе работают 15 штабов, куда москвичи могут принести все необходимое.

В свою очередь, активисты, общественные объединения, благотворительные фонды и религиозные организации Южного административного округа столицы с января по сентябрь этого года направили бойцам спецоперации, медицинским подразделениям, жителям приграничных и новых территорий почти 650 тонн гуманитарных грузов.

В общей сложности провели более 90 выездов. Гумпомощь собиралась с учетом потребностей воинских подразделений, госпиталей и мирного населения.